Son Dakika Haberleri: Kars'ta 76 Köy Yolu Ulaşıma Kar Engeli

Kars'ta 76 Köy Yolu Ulaşıma Kar Engeli

1 saat önce

Kars'ta kar yağışı ve tipiden 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta 76 Köy Yolu Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Kars'ta kar yağışı ve tipiden 76 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı, karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kars'ta önceki gün etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. 76 köyün kentle irtibatı kesilirken, kentte okullar da 1 gün tatil edildi.

Kars'ta gece sabaha kadar yüksek kesimlerde ekili olan tipi, köy yollarını ulaşıma kapatırken, çok saıda araçta yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerice çekilerek, yollarına devam etmeleri sağlandı.

Kar yağışı ve tipiden Kars Merkez 18, Arpaçay'da 8, Digor'da 15, Sarıkamış'ta 16, Selim'de 9 ve Susuz'da 10 olmak üzere toplam 76 köy yolu kapalı bulunuyor. Kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince çalışma yapılıyor.

Öte yandan kar yağışın ardından kentte hava sıcaklığı gece eksi 25, sabah saatlerinde ise eksi 21 derece olarak ölçüldü. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Kar, Kars, Güncel
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