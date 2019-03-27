Kars'ta 768 Sandıkta 184 Bin 957 Seçmen Oy Kullanacak

Kars'ta, 31 Mart yerel seçimlerinde 184 bin 957 seçmen, 768 sandıkta oy kullanacak.

Kars'ta, 31 Mart yerel seçimlerinde 184 bin 957 seçmen, 768 sandıkta oy kullanacak.



768 sandığın kurulacağı kentte, Kars Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Karslılar, Kars Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Kars'ta 184 bin 957 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'teki mahalli idareler genel seçimlerinden bu yana Kars'taki seçmen sayısı 107 arttı.



Kars'ta kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre 6 arttı. 2014'teki mahalli idareler genel seçimlerinde 762 sandığın bulunduğu Kars'ta pazar günü yapılacak seçimlerde 768 sandık kurulacak.



İlçelerde en fazla seçmen Kağızman ve Sarıkamış'ta



Kars'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı kent merkezinde 72 bin 472 seçmen, 260 sandıkta oyunu kullanacak.



Kent merkezinden sonra en fazla seçmen ve sandığın bulunduğu ilçe ise 127 sandık ve 29 bin 906 seçmenle Kağızman ilçesi oldu.



İl merkezi ve ilçe sandık ile seçmen sayıları:



İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:



Merkez: 260 72 bin 472



Akyaka: 37 7 bin 533



Arpaçay: 61 12 bin 193



Digor: 61 13 bin 931



Kağızman: 127 29 bin 906



Sarıkamış: 110 26 bin 384



Selim: 75 15 bin 393



Susuz: 37 7 bin 145

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