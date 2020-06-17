Kars'ta 8 cadde ve 3 mahallede maskesiz gezmek yasak! - Son Dakika

Kars'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve mahallelerde maskesiz gezmek yasaklandı. Maskesiz dolaşan vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.



Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi Kars'ta bazı cadde ve mahallelerde maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti.



Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda Faikbey Caddesi, GAMP Caddesi, Atatürk Caddesi, Kazımpaşa Caddesi, Dr. Metin Sözen Caddesi, Ordu Caddesi, Şehit Yusufbey Caddesi ve Halitpaşa Caddesinin tamamı ile Ortakapı Mahallesi, İstasyon Mahallesi ve Merkez Mahallesi Hapan mevkisinde 3 Haziran 2020 tarihi itibarıyla ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmanın zorunlu hale getirilmişti.



"Maskesiz dolaşanlara polis cezai işlem uyguluyor"



Kars'ta alınan karar gereğinde 8 cadde ve 3 mahalle de maskesiz dolaşan vatandaşlara polis ekiplerince cezai işlem uygulanacak. Polis ekiplerinin sürekli görev yaptığı caddelerde vatandaşlar sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılıyor. Polis ekipleri özellikle maskelerin çenede taşınmasına müsaade etmiyor. Vatandaşları sık sık uyaran polis gerekli gördüğü durumlarda ise ceza kesiyor.



"Kendi sağlıkları için maske takmalı"



Öte yandan cadde ve sokaklarda alınan önlemlere rağmen maskesiz dolaşan vatandaşlar, kendi sağlıklarını ve vatandaşların sağlıklarını tehlikeye atıyor. Kovid-19 ile mücadelede en etken rol oynayan 'sosyal mesafe ve maske takma' konusunda vatandaşların duyarlı olması bekleniyor. Sürekli uyarıların yapıldığı cadde ve sokaklarda vatandaşlardan da yapılan uyarılara uymaları istendi. - KARS