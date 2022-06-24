87 AFAD gönüllüsü eğitimlerini tamamladı - Son Dakika
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87 AFAD gönüllüsü eğitimlerini tamamladı

24.06.2022 11:36

Kars'ta, İçişleri Bakanlığının "Yerel Destek Ekipleri" projesi kapsamında eğitim alan 87 AFAD gönüllüsüne kimlik kartları ve sertifikaları verildi.

Kars'ta, İçişleri Bakanlığının "Yerel Destek Ekipleri" projesi kapsamında eğitim alan 87 AFAD gönüllüsüne kimlik kartları ve sertifikaları verildi.

Kars Belediyesi ve İl Özel İdaresinde görevli personel ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllülerinden oluşan 110 kişilik "Yerel Destek Ekibi" oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda e-Devlet üzerinden Afet Gönüllülük Sistemi'ne başvuru yapan 1604 gönüllüden 87'sine iki hafta boyunca hafif arama kurtarma, çadır kurulumu, insani yardım ve ilk yardım konularında eğitim verildi.

Eğitimlerini tamamlayan gönüllülere, 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğünde düzenlenen törenle kimlik kartları ve sertifikaları verildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, gazetecilere, "afetlere hazırlık ordusu" oluşturduklarını söyledi.

Türkiye'nin son iki yıllık süreçte birçok afet türü yaşadığını hatırlatan Öksüz, şöyle konuştu:

"Hepimiz afete hazırlıklı olmalıyız. Bunun için sadece bakanlıklar, ilgili kamu kurumları değil, toplum, vatandaşlar olarak da afet konusunda görev almak çok önemli. İşte afet gönüllüleri bu ihtiyaçtan doğuyor. Burada sizler işinizi gücünüzü bırakarak bütün enerjinizi, bilginizi, tecrübenizi, normal hayatta yaşadığınız her türlü birikiminizi, becerinizi, eğitim alarak afetlerde de kullanmaya karar verdiniz."

Öksüz, gönüllülere çalışma hayatlarında başarı diledi.

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Kaynak: AA

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