Son Dakika Haberleri: Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 9 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Kars'ta 9 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 9 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçları önlemek ve suça karışanları tespit edip yakalamak amacıyla Kars- Erzurum kara yolu Karakurt köyü çevresinde devriye görevi gerçekleştirdi.
Devriye sırasında yasal olmayan yollarla yurda girdikleri belirlenen Pakistan uyruklu 8, Afganistan uyruklu bir kaçak yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 9 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Erzurum'daki Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilecek.
Düzensiz göçmenlere, ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri gerekçesiyle Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na aykırı hareket ettikleri için idari para cezası da uygulandı.
Sarıkamış, Erzurum, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:42 Kaynak: AA
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