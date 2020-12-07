Kars'ta 9 köyde Kovid-19 karantinası - Son Dakika

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkez Halefoğlu, Mezra, Karaçoban , Subatan köyleri, Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyü, Selim ilçesine bağlı Karakale , Aşağıkotanlı, Akyaka ilçesine bağlı Duraklı ile Digor ilçesine bağlı Şirinköy köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

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