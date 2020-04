Kars'ta 92 bin ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara 92 bin maske dağıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara dağıtılmak üzere, kent merkezinde 27, ilçelerden Sarıkamış'ta 5, Selim'de 2, Kağızman'da 8, Digor, Akyaka, Arpaçay ve Susuz'da birer olmak üzere 46 eczaneye maske gönderildiği belirtildi.

Eczanelere ilk olarak 46 bin, 27 Nisan'da da 46 bin olmak üzere 92 bin maske gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"20-65 yaş aralığındakilere ücretsiz dağıtılmak üzere il genelinde faaliyet gösteren her eczaneye her etapta bin maske olmak üzere toplamda 2 bin maske verilerek, bu vatandaşlarımızın her 10 gün için 5'er maske almaları sağlanmıştır. Bundan sonraki süreçte ilimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren eczanelere peyderpey maske gönderilecek ve eczaneler tarafından ücretsiz dağıtım devam edecektir."