Kars'ta aç kalan kurtlar domuzlara saldırdı - Son Dakika

Kars'ta aç kalan kurtlar domuzlara saldırdı

19.01.2021 14:07

- Kars'ta aç kalan kurtlar domuzlara saldırdı Kars'ta aç kalan kurtlar domuz sürüsüne saldırdı.

- Kars'ta aç kalan kurtlar domuzlara saldırdı

KARS - Kars'ta aç kalan kurtlar domuz sürüsüne saldırdı. Kurtların saldırarak parçaladığı domuzlar, Susuz karayolunu kullanan vatandaşları korkuttu.

Kars kar yapışının ardından aç kalan kurtlar, yol kenarlarına kadar indi. Susuz-Kars karayolunda domuz sürüsüyle karşılaşan kurtlar domuzlara saldırdı. Kurtların parçalayarak yediği domuzlardan kalanlar ise görenleri dehşete düşürdü.

"Domuzları kurtlar boğdu"

Kars-Susuz karayolunda İhlas Haber Ajansı ekiplerince görüntülen domuzu yemeye çalışan kurt, aracı fark edince koşarak bölgeden uzaklaştı. Bir domuzu tamamen yiyen kurtlar, bir başka domuzu ise parçaladı. Yol kenarında domuzu gören vatandaşlardan Sabah erken saatlerde hayvan pazarına gidiyordum ben, burada gördüm bunları merak ettim. Bakınca kurtlar boğduğunu anladım. Sürekli burada görüyoruz, domuz sürüsü çok oluyor. Geçen günde bizim köyün karşısında 11 tane domuz gördüm. Kurtların saldırması olabilir, çok kurt var. Domuzları kurtlar boğmuş" dedi.

Bu yıl köylerinin olduğu bölgede çok kurdun olduğunu ifade eden Taner Ünlüçiftçi, "Bu yıl domuzda çok, kurtta çok. Normaldir yani yabani hayvanlar bir birini telef ediyor. Köyde köpeklere bile kurtlar geliyor. Köpeklerimizle bile kapışıyorlar" diye konuştu.

Öte yandan Susuz-Kars karayolunda kurtların saldırdığı domuzlar, parçalanmış vaziyette bulunuyor. Yolu kullanan vatandaşlar inerek cep telefonlarıyla görüntü çekiyor.

Kars'ta aç kalan kurtlar domuzlara saldırdı
Kars'ta aç kalan kurtlar domuzlara saldırdı
Kars'ta aç kalan kurtlar domuzlara saldırdı
Kars'ta aç kalan kurtlar domuzlara saldırdı

Susuz, Kars, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kars'ta aç kalan kurtlar domuzlara saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı Oğlunu trafik kazasında kaybeden eski vekilden açıklama: Oğlum, alkollü sürücünün arkadan çarpmasıyla hayatını kaybetti Türkiye'de 274 milyon metreküplük doğal gaz kullanımı ile tüm zamanların rekoru kırıldı Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza böyle görüntülendi Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu
Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona         
14:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir         
14:00
Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı         
13:48
Hint ilaç şirketi Bharat Biotech: Hamileler ve alerjisi olanlar Hint ilaç şirketi Bharat Biotech: Hamileler ve alerjisi olanlar "Covaxin" Kovid-19 aşısı yaptırmasın         
13:01
Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti         
12:57
Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı         
12:29
Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı         
12:17
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu         
11:22
Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak         
10:39
Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
10:11
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 14:34:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta aç kalan kurtlar domuzlara saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei