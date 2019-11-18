Kars'ta AFAD gönüllüleri ve ekiplerinin yaptığı deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kars'ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve gönüllerince deprem ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla yapılan tatbikat adeta gerçeğini aratmadı.

Kentteki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer alan ve bir süre önce eski olduğu için kontrollü olarak yıkılan Kars Doğum ve Çocuk Evi binası enkazında bir araya gelen yaklaşık 30 AFAD gönüllüsü ile AFAD ekipleri, deprem ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat öncesi AFAD ekipleri, gönüllüler ile katılımcılara arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar ve arama kurtarma hakkında bilgi verdi.

Ardından senaryo gereği enkaz altında kalan kişilerin kurtarılmasına yönelik yapılan arama kurtarma tatbikatı adeta gerçeğini aratmadı.

Tatbikat sonrası AFAD Kars İl Müdürü Oktay Ayğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, afetlere hazırlığın en önemli evrelerinden bir tanesinin planlama ve eğitimler olduğunu söyledi.

AFAD'a katılan gönüllüleri afetlerde kendilerine yardım edebilecek seviyede hazırladıklarını belirten Ayğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kars'ta AFAD gönüllülerine yönelik enkazda basit arama ve kurtarma eğitimi verdik. Bu tarz faaliyet ve eğitimlerimizi devamlı yapmaya çalışacağız. Türkiye genelinde 81 İlde gönüllülerimizin afete hazırlığı için çeşitli programlar yapılmaktadır. Bizim tatbikatımıza da beklediğimizden daha fazla ilgi ve katılım var. Biz bir bütün olarak Kars'ın afeti ya da Türkiye'nin afeti için AFAD çalışanlarıyla bu işe gönül verenleri afetlerde bize yardım edebilecek seviyede hazırlamamız gerekiyor."

Ayğan, AFAD gönüllüsü sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek, "Kars'ta e-devlet üzerinden tanımlı gönüllü sayımız 50 oldu. Biz bu işe başlarken 37 kişiydik, şimdi 50 olduk, 2020 sonuna kadar 200 AFAD gönüllüsüne eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki eğitimlerde kar yağdıktan sona kar altında, çığda arama kurtarma faaliyetleri gibi çeşitli etkinliklerle bu işi canlı ve diri tutmaya çalışacağız" dedi.

AFAD gönüllüsü hemşire Yaprak Toprak ise herhangi bir afete karşı hazırlıklı olmak için herkesin bu eğitimlere katılmasının gerektiğini vurgulayarak, "AFAD gönüllüsü olarak eğitimlere başladık, değişik aletlerin nasıl kullanıldığını öğrendik. Herhangi bir afet olduğunda gönüllü olarak gidip bu aletlerle enkaz altında kalmış insanları kurtarmak için çalışacağız. Gönül ister ki herhangi bir sıkıntı olmasın ama bir depremde veya bir olası afette gönüllü olarak her zaman hazırız." şeklinde konuştu.