Kars'ta AFAD vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı - Son Dakika
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Kars'ta AFAD vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı

05.05.2022 17:33
Kars'ta AFAD vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı

Kars Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Oktay Ayğan, yağışların etkisini sürdürmesi beklenen bölgede, vatandaşların sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli ve tedbiri olmasını istedi.

Kars Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Oktay Ayğan, yağışların etkisini sürdürmesi beklenen bölgede, vatandaşların sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli ve tedbiri olmasını istedi.

Ayğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir aydır bölgenin yoğun yağışlar aldığını söyledi.

Nisanda bazı mahallelerde taşkınlar meydana geldiğini hatırlatan Ayğan, "4 Nisan'da Aydınlıkevler Mahallesi'nde su baskını yaşamıştık. Dün 3 köyde su baskını ihbarı geldi, buralara da müdahale ettik, gerekli önlemleri aldık." dedi.

Ayğan, yağışların etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, "Önümüzdeki günlerde yoğun yağış görülüyor. Özellikle su kenarlarında evi olanların çok dikkatli olması gerekiyor. İmkanları varsa daha güvenli alanlarda bulunsunlar. Muhtarlarımız köylerde kanal ve menfezlerin tıkalı olup olmadığına baksınlar, tıkanıklık varsa bize bildirsinler. Bu dönemlerde bölgemizde sel baskınları yaşanabiliyor, bu nedenle tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını istiyoruz." diye konuştu.

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Kars, AFAD, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta AFAD vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı - Son Dakika


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