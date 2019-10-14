Son Dakika Haberleri: Kars'ta afetlerde toplanma yerleri belirlendi
Son Dakika Güncel Kars'ta afetlerde toplanma yerleri belirlendi

Kars'ta afetlerde toplanma yerleri belirlendi

1 saat önce

Kars'ta olası bir afet durumunda barınma ve çadırkent alanlarının hazırlanmasına yönelik toplantı düzenlendi.

Kars'ta afetlerde toplanma yerleri belirlendi, System.String[]

Kars'ta olası bir afet durumunda barınma ve çadırkent alanlarının hazırlanmasına yönelik toplantı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü GAMER Salonu'nda düzenlenen toplantıda, vatandaşların olası afet durumunda güvenli şekilde toplanması amacıyla, kent merkezi ile ilçelerinde 20 alan belirlendi.

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında yapılan toplantıda, şehir merkezinde 10, Kağızman, Sarıkamış ve Selim ilçelerinde 2'şer, diğer ilçelerin ise her birinde birer alan belirlenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda ayrıca, acil durumlarda kullanılmak üzere hazırlanan ve afet durumunda afetzedelerin 72 saatlik ihtiyaçlarını karşılamalarına kolaylık sağlayan "Afet ve Acil Durum Çantası" hakkında okullarda eğitim verilmesi kararı alındı.

Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 milyon lira yatırımla açtıkları solucan gübresi fabrikasında işler askıya alındı
Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu Kaz Dağları'nda altın arayan firmanın ruhsatı yenilenmedi Son dakika: Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:11:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta afetlerde toplanma yerleri belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]