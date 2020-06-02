Kars'ta ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika

Kars Orman İşletme Müdürü Haydar Cengiz ile Sarıkamış Karakurt Orman Bölge Şefi Önder Taş, doğdukları Şehit Emin köyünde fidan dikti, köylülerine fidan desteği verdi.

Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ta il geneli ağaçlandırmaya çok önem verdiklerini söyledi.

Kentteki fidan dikimine uygun yerlerde plan çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini, bugün de benzeri bir çalışmaya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Cengiz, şöyle konuştu:

"Ağaçlandırma çalışmalarımızı talepler doğrultusunda elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Doğduğumuz Şehit Emin köyümüzden de böyle bir talep geldi. Ben ve diğer mühendis arkadaşımla köy halkımızın bu güzel talebini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Hem köylülerimizi orman ve ağaç konusunda bilgilendirdik hem de köyümüze bir nebze olsun vefa borcumuzu ödedik."

Taş da iki orman mühendisi ve yetkilisi olarak doğdukları toprakları fidanla buluşturduklarını belirterek, etkinliğe katılan köylülere teşekkür etti.