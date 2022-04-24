Kars'ta ağaçlar baraj suyu altında kaldı - Son Dakika

Kars'ta ağaçlar baraj suyu altında kaldı

KARS - Kars'ta ağaçlar baraj suları altında kaldı. Kars Baraj gölünde kalan ağaçların suya yansıması ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kars'ta yağan karın aniden erimesiyle birlikte çok hızlı dolan Kars Barajı Gölü, bir taraftan yaban hayvanlarına ev sahipliği yaparken diğer taraftan da su içerisinde kalan ağaçlar görenleri adeta mest ediyor.

Kars Barajı'nın su tutmasıyla birlikte sular altında kalan ağaçlar, eşsiz doğa güzelliyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. İlkbahar ile birlikte canlanan bitki örtüsü, çevresindeki sular altında kalan ağaçlar, görsel şölen sunuyor.

Kars Baraj Gölü'nde fotoğraf ve görüntü çektiğini ifade eden Adem Alp, "Kars Barajı'nın yapılmasıyla birlikte bu yıl da şiddetli kar yağışı sonrası çok su var, aşırı derece de su var. Hem Kars Barajı doldu. Baraj şehre doldu, yükselmeye başladı. Ağaçlar sular altında kaldı. Çok güzel bir görüntüsü var. Kars-Ardahan- Göle karayolu, eski karayolu 5-6 kilometre şehre doğru sular altında kalmaya başladı. Yaban hayatının zengin bir görüntüsü var. Çok çeşit kuşlar var burada tabi bunun da seyri doyumsuz bir görüntü oluşturuyor" dedi.

Muhteşem doğasının yanı sıra, göl ile birlikte ortaya çıkan eşsiz manzara, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor. Fotoğraf tutkunları, ellerindeki fotoğraf makineleriyle adeta gölde nöbet tutuyor. Fotoğraf tutkunları, güneşin doğuşu ile batışında ortaya çıkan enfes manzarayı fotoğraf karesinde ölümsüzleştirmeye çalışıyor. Ağaçların göl yüzeyine yansıması kartpostallık görüntüler de oluşturuyor.