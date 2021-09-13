Kars'ta Ahilik Haftası etkinliği - Son Dakika

Kars'ta Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde program düzenlendi.

Ahilik Haftası etkinlikleri Valilik önüne bulunan Atatürk anıtına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adem Burulday'ın çelenk sunulması ile başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey yaptı.

İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle Kırşehir merkez olmak üzere ülke genelinde olduğu gibi Kars'ta gerçekleştirilecek Ahilik Haftası etkinliklerinin amacı, Ahilik felsefesini ve kültürünü tanıtmak ve yaşatmaktır" dedi.

Öte yandan Ahilik Haftası dolayısıyla hafta boyu çeşitli etkinlikler yapılacak. - KARS