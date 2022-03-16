Kars'ta Aile Mahkemeleri Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Kars'ta Aile Mahkemeleri Çalıştayı düzenlendi

16.03.2022 21:26

Kars'ta Aile Mahkemeleri Çalıştayı düzenlendi "Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi" kapsamında Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi ortak projesiyle, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair...

Kars'ta Aile Mahkemeleri Çalıştayı düzenlendi

KARS - "Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi" kapsamında Avrupa Birliği- Avrupa Konseyi ortak projesiyle, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun uygulamalarının iyileştirilmesi çalıştayı Sarıkamış'ta başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezinde bulunan bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Başsavcı Soner Aygün, " Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyi ortak projesi olan 18 Mart tarihine kadar sürecek Sarıkamış Çalıştayı da, Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulamalarının iyileştirilmesi konularını ele alacaktır. Değerli katılımcıların destekleri ile çalıştayın, tespit edilen sorunların çözümleri konusunda faydalı olacağı kanaatindeyim" dedi.

Daha sonra söz alan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, " Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü devlet ve adalet gelenekleri üzerinde yükselmiştir. Bizim hukuk üstünlüğümüzde büyük önem addeden 'Adellet Mülkün Temelidir' sözü Cumhuriyetin ilk Anayasasından bugüne kadar vurgulanan yargı bağımsızlığı çerçevesinde tazarru etmiştir. Ülkemizde hukuk ve demokrasinin gelişmesi hedefine ulaşılması için en önemli adımlardan biri hukukun üstünlüğünü sistemimin tesisidir" diye konuştu.

Son olarak söz alan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz. "Fedakarlık ve özverinin timsali olan kadınlara, toplum olarak çok büyük borcumuz ve minnettarlığımız var. Kadınlarımız, hayatın her alanında yüklendikleri sorumlulukları başarı ve gayretle yerine getirmiş, dünya uygarlığının oluşumunun önemli mimarı olmuştur. Kadına dünyada birçok ülkeden daha önce seçme ve seçilme hakkı verilen ülkemizde, kadın hakları konusunda birçok önemli yapısal ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda; kadına yönelik şiddetin önlenmesinden, kadınların sosyal yaşamda hak ettikleri yere gelmesine, kız çocuklarımızın eğitiminden, ceza mevzuatlarında kadınlarımızı ve aileyi korumaya kadar birçok konuda düzenlemeler yapılmaktadır. Özellikle son yıllarda gündemde olan kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan düzenlemeler neticesinde toplumsal ve ekonomik yaşamın en temel parçası olan kadınlarımız; eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan, spora, iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla ülkemizin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuştur" şeklinde konuştu.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse de çalıştaya online katılarak konuşma yaptı.

Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi çalıştayı 18 Mart'ta sonra erecek.

Kars'ta Aile Mahkemeleri Çalıştayı düzenlendi
Kars'ta Aile Mahkemeleri Çalıştayı düzenlendi
Kars'ta Aile Mahkemeleri Çalıştayı düzenlendi

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Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Adalet, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kars'ta Aile Mahkemeleri Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


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