Kars'ta akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Yenice köyünde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine güvenlik korucusu E.G (45), tartıştığı amca oğlu E.G'yi (25) silahla yaraladı.
Ağır yaralanan E.G, 112 Acil Servis ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından E.G, Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Güvenlik korucusu E.G, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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