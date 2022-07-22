Kars'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

22.07.2022 09:24
Kars'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Yukarı Bayam Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan aynı aileden H.K, Ö.K ile D.K, Kağızman ve Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

YORUMLAR
500
Cinayet zanlısı tutuklandı Cinayet zanlısı tutuklandı İkinci kez kaza yaptığı yerde öldü İkinci kez kaza yaptığı yerde öldü
Kaynak: AA

Jandarma, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
09:09 Türkiye sınırındalar! Katil Esed'in askerleri Suriye'yi işgal eden bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yardıma geldi
08:42 Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:40 Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
08:37 Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı
08:30 Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi
08:05 Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti
07:53 AK Parti, 'Gri alandaki' seçmenler için sahaya inecek! İlçeleri ve köyleri dolaşacak
01:06 UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı
01:05 Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 09:24:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement