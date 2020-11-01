Kars'ta alacak verecek kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

Kars'ta alacak verecek meselesinden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alacak verecek meselesi nedeniyle daha önce tartışan S.A, E.E, ve B.E. Ortakapı Mahallesi'nde karşılaştı.
Çıkan kavgada S.A, husumetlileri E.E. ve B.E'yı silah ve bıçakla yaralayarak kaçtı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
S.A, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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