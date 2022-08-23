Kars'ta 20 Ağustos'ta B.Ş. ile aralarında daha önceden husumet bulunan H.C. ile yanındaki bir kişi arasında kavga çıkmış, H.C, B.Ş'yi iş yerine ateş açarak yaralamıştı.

Kaynak: AA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'taki silahlı kavgada 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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