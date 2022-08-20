Olayın ardından kaçan H.C. ile kimliği belirlenemeyen diğer kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Merkez Mahallesi Kasaplar Hali'nde iş yeri bulunan B.Ş. ile kente İzmir 'den gelen ve husumetlisi olan iki kişi arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

İzmir, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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