Kars'ta anız yangını, ormana sıçradığı ilk anda yoğun müdahale ile söndürüldü - Son Dakika

Kars'ın Selim ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradığı sırada söndürüldü.

Tepecik mevkisinde ormanlık alan yanında bulunan arazide başlayan örtü şeklindeki anız yangını, rüzgarın etkisiyle ilerledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İş makinelerinin de katıldığı yangın söndürme çalışması yaklaşık 2 saat sürdü.

Soğutma çalışmasının ardından belirlenen ilk tespitlere göre ormanlık alanının bir kısmı ile yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, gazetecilere, yangın çıkar çıkmaz ekipleri sevk ettiklerini söyledi.

Zarar büyümeden yangının söndürüldüğünü anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Yangının çıkma sebebini jandarma ve orman işletme araştıracak ama sevindirici olay, ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla beraber söndürme işlemini tamamladık. Rüzgarın etkisiyle yangın biraz büyüdüğünü ancak anızların önünü kestik. Ekipler yanan ağaçları söndürdü. Zamanında müdahale edilmeseydi bölgenin tamamı yanardı. Ancak bizim için bir ağaçta bir ağaçtır. Yanan her ağaç bizim ciğerimizdir, canımızdır."