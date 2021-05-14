Anlaşma sağlanamayan 15 aile, kısmen baraj suyu altında köyü terk etmiyor - Son Dakika

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan Karakurt HES Barajı'nın su seviyesinin yükselmesiyle kısmen boşaltılan Karakurt köyünün yarısı sular altında kaldı. Bölgedeki kamulaştırmada anlaşma sağlanamayan 15 aile ise köyde yaşamaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında inşasına başlanıp bir yıl önce tamamlanan ilçedeki Karakurt HES Baraj'nda, karların erimesiyle su seviyesi yükseldi.

Köyün üst kısmında kamulaştırma yapılan bölgede anlaşma sağlanamayan 15 aile, hala köydeki evlerinde kalıyor.

Köyde kalan vatandaşlardan Ayhan Çoşkun, kamulaştırmada haklarını alan köylülerin köyü terk ettiğini ancak kendilerinin mecburen burada kaldıklarını söyledi.

Coşkun, "Bizim belirli bir gelirimiz olmadığı için burada bekliyoruz. Şu anda baraj gölümüze bakıp duruyoruz, belki bir umut doğar. Devletimizden yetkililerden bir umut yardımı bekliyoruz." dedi.