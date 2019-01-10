Kars'ta, Anne Adayları İçin Gebe Timleri Oluşturuldu

Kars'ta, Halk Sağlığı Başkanlığı'nca anne adayları için 'Riskli Gebe' timleri oluşturuldu.

Kars'ta, Halk Sağlığı Başkanlığı'nca anne adayları için 'Riskli Gebe' timleri oluşturuldu.



Anne ve bebek ölüm oranlarının özellikle doğum öncesi,doğum ve doğum sonrası kaliteli bakım,riskli durumların erken tanı ve tedavisiyle düşürülebilmektedir.Bu kapsamda Kars'ta, anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi, korunması ve geliştirilmesi için Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından oluşturulan 'Riskli Gebe' timleri 660 riskli anneye ulaşarak gerekli kontrollerini yaptı.



Gebe timlerince Kars'ta 660 riskli gebeye ulaşılarak gerekli takipleri yapılarak ve kontrol altında alındı. Ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Misafir Anne Modulü Programı dahilinde yıl boyunca son 36.haftaya girmiş 283 riskli gebe, Hekim Evi ve Hastane de konaklatıldı. Hastane ortamında doğumları gerçekleştirildi. - KARS

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