Üye Girişi
Kars'ta anne ve oğlunu tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika

Kars'ta anne ve oğlunu tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

10.02.2022 20:52
Kars'ta anne ve oğlunu tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor

İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen anne Figen ile oğlu Mert Muhammet Karadağ'ı tüfekle öldürüp su kuyusuna attığı ve paralarını aldığı öne sürülen Mesut Saçu'nun yargılanmasına devam edildi.

İstanbul'dan Kars'a ev almak için gelen anne Figen ile oğlu Mert Muhammet Karadağ'ı tüfekle öldürüp su kuyusuna attığı ve paralarını aldığı öne sürülen Mesut Saçu'nun yargılanmasına devam edildi.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Saçu, bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, maktul Figen Karadağ'ın kızı Şeyda Meral Tekingündüz, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Sanık Saçu, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Saçu'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İstanbul'dan ev almak için geldikleri Kars'ın Şehitler Mahallesi'nde ev baktıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan anne Figen (46) ve oğlu Mert Muhammet Karadağ'ı (24) 10 Temmuz 2020'de tüfekle öldürdüğü iddia edilen Mesut Saçu (30) tutuklanmıştı.

Saçu hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahla yağma" suçundan da 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YORUMLAR
500

İstanbul, Karadağ, Kars, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kars'ta anne ve oğlunu tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:37 Halil Falyalı köyünde toprağa verildi! İşte cenazede dikkat çeken isimler ve görüntüler
20:29 Alanyaspor-Adana Demir maçında 4-2'lik mağlubiyet! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan takım
20:28 Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışınden sonra İSKİ'den İstanbullulara "faturaların düzenli ödenmesi" çağrısı yapıldı
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
19:59 Kızının şüphesi ortalığı ayağa kaldırdı! Cenaze 1 saat musalla taşında bekletildi
19:57 Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar
19:56 İstanbul'da fırın ekmeğine zam yapıldı! İşte yeni ücretlendirme
19:17 Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyordu! Cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu
19:21 Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı
18:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı, yarın rutin programına dönecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 20:59:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta anne ve oğlunu tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement