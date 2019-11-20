Kars'ta apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Kars'ta 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

İnönü Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden diğer bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak İnönü Caddesi'ni trafiğe kapattı. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalıştı.

Yangının büyümesi üzerine polis ekiplerince bina boşaltılırken bir vatandaş fenalık geçirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.