Son Dakika Haberleri: Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı
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Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı

6 saat önce

KARS'ta, 6 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı, 1 kişi dumandan etkilendi.

Kars'ta, apartmanın çatı katında çıkan yangın panik yarattı, System.String[]

KARS'ta, 6 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı, 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Alevleri gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri binayı boşaltırken, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, çevredekiler ise yangını merak ve üzüntülü gözlerle izledi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:20 Kaynak: DHA
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