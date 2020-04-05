Kars'ta apartta kumar oynayan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gözaltına alınan 8 kişiye 9 bin 800 lira idari para cezası kesildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda S.T, R.M, S.M, K.Y, A.A, R.Ö, M.M ve F.Y. kumar oynarken yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Merkez Mahallesi'nde bulunan apartın kumar oynatılması amacıyla kiralandığını tespit etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mardin'de kavga eden şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 15 bin lira para cezası kesildi