Son Dakika Haberleri: Kars'ta araç cayır cayır yandı
Son Dakika Güncel Haber

Kars'ta araç cayır cayır yandı

1 saat önce

Kars'ta hareket halindeki bir araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak yanmaya başladı.

Kars'ta hareket halindeki bir araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alarak yanmaya başladı. Alevler içinde kalan aracı itfaiye ekipleri söndürdü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Kars'tan Azat köyüne seyir halindeki bir araç, köy girişinde bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket halindeyken alev aldı. Sürücü araçtan çıkarak itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tamamen alevler içerisinde kalan araca müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. İtfaiye eri alevler içindeki aracı söndürdüğü anda araçtan gelen patlama sesiyle kısa süreliğine panik yaşasa da aracı söndürmeyi başardı. Daha sonra söndürülen araçta soğutma çalışması yapılırken, aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Aracın yanma anı ise aynı yolu kullanan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
(Işık Çapanoğlu/İHA)
Kars'ta araç cayır cayır yandı
İtfaiye, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu 3 yaşındaki çocuğunu eve kilitleyip çarşıya giden vicdansız anne, "Elbise almaya gittik" dedi Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Türk heyet, diplomatın şehit olduğu restoranda inceleme yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:52:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta araç cayır cayır yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]