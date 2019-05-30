Son Dakika Haberleri: Kars'ta aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
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Kars'ta aranıyordu, İstanbul'da yakalandı

1 saat önce

Kars'ta bir kişiyi öldürme suçuyla aranan 1 kişi İstanbul'da yakalandı.

Kars'ta aranıyordu, İstanbul'da yakalandı, System.String[]
Kars'ta bir kişiyi öldürme suçuyla aranan 1 kişi İstanbul'da yakalandı.

Kars'ın Kağızman İlçesi'nde 17 Eylül 2018 günü M.E.'nin "Kan Davası" nedeniyle ateşli silahla öldürülmesi olayı ile ilgili olarak İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü ortak yapılan çalışma sonuçlandı.

Kağızman'da 1 kişinin öldürülmesi olayın şüphelileri A.T., Z.T. ve D.T. isimli şüphelilerden A.T. olayın hemen sonrası Kağızman ilçesinde, Z.T. ise İstanbul Ümraniye'de daha önce yakalanmış ve tutuklanmıştı. Firari durumda olan D.T.'nin de İstanbul'da akrabalarının yanında kaldığı polis ekiplerince tespit edildi. Fiziki takibe alınan D.T. İstanbul Çekmeköy'de yapılan operasyonla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Eminyet'teki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen D.T. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Toplumumuzun huzur, güven ve sağlığını tehdit eden suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir." denildi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:30 Kaynak: İHA
Kağızman, İstanbul, Kars, 3. Sayfa
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