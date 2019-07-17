Kars'ta arazi kavgası: 17 yaralı
3 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 17 kişi yaralandı.
Kars Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:29 Kaynak: AA
'ın Kağızman
ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kömürlü köyünde Akyıldırım ve Yalçın aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa süre sonra silah, bıçak ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kent merkezindeki Harakani Devlet Hastanesi
ile Kafkas Üniversitesi
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma
köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
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