Kars'ta, Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor

Kars
'ta polisin asayiş uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde ve ilçelerde eş zamanlı yol ve şok uygulaması yapıldı. Park halinde bulunan bir aracı şüphe üzerine arama yapan polis ekipleri, araç içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek, il genelinde 5 farklı işyerinde yapılan aramada ise 0,5 litrelik pet şişelerin içerisinde kaçak alkol olduğu değerlendirilen toplam 15 şişe alkollü içki ele geçirildi. 5607 Sayılı (Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu) kanuna muhalefet suçundan 5 işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Uygulamalarda, 2 bin 738 aracı asayiş ve trafik yönünden kontrol edildi. 429 araca değişik suçlardan cezai işlem uygularken, 1 aracı ise trafikten men edildi. Polis
ekipleri, il genelinde 10 konaklama tesisi ve 12 kiralık araç firması ile okul servislerine yönelik de denetim yaptı, yapılan denetimlerde 129 araç kontrol edildiği ve 8 okul servisine değişik suçlardan trafik cezası uygulandığı belirtildi.
İl genelinde toplam 2 bin 561 şahsın GBT kayıtlarını sorgulayan polis ekipleri, değişik suçlardan aranması bulunan 10 kişi yakalayarak adliyeye sevkini gerçekleştirdi. - KARS