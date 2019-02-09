Son Dakika Haberleri: Kars'ta Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor

Kars'ta Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor

51 dakika önce

Kars'ta 36 ekip, 134 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kars'ta Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor, System.String[]
Kars'ta 36 ekip, 134 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçeler de 36 ekip ve 134 polisin katılımı ile gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması"nda 577 şahsın GBT kayıtları sorgulandı. Aranan 3 kişi, ile 6 Yoklama kaçağı ve Bakaya yakalanarak gerekli tebligat yapıldı.

Uygulamada, 44 Okul ve çevresi, 77 iş yeri, 15 Park ve Bahçe, 86 araç, 58 Okul Servis Aracı kontrol edilirken, 2 Servis aracına ve 1 araca toplam 2 bin 112 TL cezai işlem uygulandı.

Konuyla ilgili Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Serhat Şehrimizin huzurunun devamlılığı için; vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz" denildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:50 Kaynak: İHA

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