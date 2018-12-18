Son Dakika Haberleri: Kars'ta Asayiş Uygulamaları Sürüyor

Kars'ta Asayiş Uygulamaları Sürüyor

4 saat önce

Kars'ta, polisin asayiş uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Kars'ta Asayiş Uygulamaları Sürüyor, System.String[]
Kars'ta, polisin asayiş uygulamaları hız kesmeden devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İl merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı yapılan yol ve şok uygulamalar sonucunda,2 bin 378 araç asayiş ve trafik yönünden kontrol edildi. 1 araçta ikamette bulundurma ruhsatlı 1 adet tabanca ve 13 adet MKE yapımı fişek ele geçirildi.

Uygulamalarda, 164 araca değişik suçlardan cezai işlem uygulanırken, 10 araç trafikten men edildi.

Polis ekiplerince yapılan uygulamlarda, 5 İçkili mekan, 13 Kahvehane, 7 Konaklama Tesisi, 8 Kiralık Araç Firması denetlendi. Ayrıca, toplam 3 bin 844 kişinin GBT kayıtları sorgulandı, değişik suçlardan aranması bulunan 13 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Konuyla ilgili Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak; Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde,mevcut kamu esenliğinin devamı amacıyla, İlimiz genelinde suçların önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir" denildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:40 Kaynak: İHA

Araç, Emniyet Müdürlüğü, Kars, 3. Sayfa
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