KARS'ta Asfalt Yapımında Kaza: 3 İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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KARS'ta Asfalt Yapımında Kaza: 3 İşçi Ağır Yaralandı

10.08.2023 14:09

KARS'ta belediyeye ait tesiste asfalt yapımında kullanılan sıcak zift, tankerden boşaltım sırasında hortumun yerinden çıkmasıyla 3 işçinin üzerine sıçradı. İşçiler ağır yaralandı ve tedavi altına alındı.

KARS'ta, belediyeye ait tesiste asfalt yapımında kullanılan sıcak zift, tankerden boşaltım sırasında hortumun yerinden çıkmasıyla 3 işçinin üzerine sıçradı. Ağır yaralanan işçiler tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Paşaçayır Mahallesi'nde Kars Belediyesi bünyesindeki BELTAŞ A.Ş.'ye ait asfalt tesisinde meydana geldi. Erzurum'dan tankerle getirilen ve asfalt yapımında kullanılan 150 derece sıcaklıktaki ziftin drenaj kanalına boşaltılması sırada hortum yerinden çıktı. Sıcak zift, işçiler Ahmet Kaya (35), Hakan Suekinci (39) ve Saldıray Özşimşek'in (45) üzerine sıçradı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk babası Kaya ile Suekinci, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilirken, 3 çocuk babası Özşimşek'in tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA
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Kars Belediyesi, Erzurum, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: KARS'ta Asfalt Yapımında Kaza: 3 İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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