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Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama

1 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sesveren köyü kırsalında teröristlere yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti.

Patlamada araçtaki asker ve güvenlik korucularından oluşan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ile Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı güvenlik görevlilerinden birinin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer 6'sının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Takviye askerlerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Kağızman, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:18 Kaynak: AA
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