Kars'ta Aşura Çadırı açılıyor

Kars Ehlibeyt Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Mir Kasım Erdem, Aşura Çadırı'nın 8 Eylül 2019 günü açılacağını belirtti.



Erdem, özel çabalar neticesinde Irak'ın Bağdat şehrinde yakın olan iki imamın kabrinin olduğu yerde Hz. İmam Musa Kazım ve torununun yani 7'nci ve 9'ncu imamların kabrinin olduğu yerde olan sancağın Kars'a getirildiğini kaydetti.



Erdem, "Özel çabalar neticesinde getirilen sancak Allah nasip ederse 8 ve 9 Eylül günlerinde halkımızın görmesini sağlayacağız. Tasua ve Aşura günleri iki gün sadece sergide kalacak ve çadırda aynı zamanda resim sergisi olacak ve ikramlar olacak, Kerbela ile ilgili kitaplar olacak. Kars Ehli Beyit Derneği tarafından kurulan çadır her yıl düzenlenmektedir ve geleneksel hale gelmiştir" dedi.



Muharrem ve Sefer ayları, Peygamber Efendimizin ve O'nun Ehli Beyti'nin acı duyduğu bir aydır diyen Mir Kasım Erdem, "Çünkü Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in acımasız bir şekilde katledildiği yerdir Kerbela. Dolayısıyla da bütün İslam aleminin yasıdır. Kerbela ve Aşura olayı sadece Şiilere, Caferilere özel değildir. Tüm İslam alemine aittir. Sebebi de şudur ki; Peygamber hepimizin Peygamberidir ve Hz. Hüseyin'in yola çıkmış olduğu dava bütün Müslümanların davasıdır. İslam dinini Emevilerin pençesine bırakmamak, Emevilerin İslam dinini dağıtmasını engellemek için Hz. Hüseyin'in yola çıkmış olduğu bir davadır. Dolayısıyla da İslam dinini düşünen ve İslam dininin Allah'ın gönderdiği şekilde kalmasını arzu eden herkesin Kerbela olayına bakışı aynıdır. Bu, Şiilere ait bir olay değildir ve bütün İslam alemine aittir, bütün İslam aleminin başı sağ olsun" diye konuştu. - KARS