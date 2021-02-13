Kars'ta at binen Rus Olga, cirit atmayı da öğrenecek - Son Dakika
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Kars'ta at binen Rus Olga, cirit atmayı da öğrenecek

13.02.2021 08:17
Kars'ta at binen Rus Olga, cirit atmayı da öğrenecek

KARS Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyan Rus Olga Sılaeva, Selim ilçesinde at binmeyi öğrendi.

KARS Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde okuyan Rus Olga Sılaeva, Selim ilçesinde at binmeyi öğrendi. Ata sporu ciridin oynandığı Kekeç köyüne sık sık giderek, cirit atlarıyla gezinti yapan Olga, sıradaki hedefinin cirit atmayı öğrenmek olduğunu söyledi.

Ülkesi Rusya'dan yükseköğretim için Kars'a gelen Olga Sılaeva, at binmeyi öğrenmek amacıyla Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünü ziyaret etmeye başladı. Pandemi nedeniyle yüz yüze öğrenimin iptal edilmesi sonrası belirli aralıklarla köye giden Rus Olga, Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü'ne ait 'Zafer' isimli atla gezintiye çıktı. At binmenin insanı rahatlattığını belirten Olga Sılaeva, "3 yıl önce ilk olarak Rusya'da ata binme dersleri aldım. Kars'a geldikten sonra Kekeç köyünde at binmeye devam ettim" dedi. At binmenin zor olduğunu ancak alışmaya başladığını anlatan Olga, ata sporu ciridin oynandığı köyde sıradaki hedefinin cirit atmayı öğrenmek olduğunu söyledi. Olga Sılaeva, "At binmeyi iyi bir şekilde öğrendikten sonra cirit atmak için de çalışmalara başlayacağım" dedi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Kafkas Üniversitesi, Selim, Kars, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta at binen Rus Olga, cirit atmayı da öğrenecek - Son Dakika

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