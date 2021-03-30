Kars'ta Ata sporları masaya yatırıldı - Son Dakika

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz Başkanlığı'nda Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıya Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Zafer Yiğit, Selim Koşapınar Köy Muhtarı ve aynı zamanda Kars Geleneksel Ata Spor Dalları Kars İl Temsilcisi Ahmet Yiğit, Akçakale Atlı Spor Kulüp Başkanı Şimşek Yıldırım, Başköy Atlı Spor Kulüp Başkanı İlhami Yıldız, Kars Kafkas Atlı Spor Kulüp Başkanı Selçuk Başkaya katıldı.

Toplantı da Vali Türker Öksüz, Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde yapılması gerekenleri katılımcılarla paylaştı. Fikir alış verişinde bulundu. Önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde Ata Spor'u cirit müsabakaları da yapılacak.

"Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi"

Kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlayacak, ayrıca kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarının sağlanması amacıyla yapılan Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi (Cirit Tesisi) hizmete sunuluyor.

Selim ilçesinde, 23 bin metrekare alanda yapılan Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi (Cirit Tesisi), 7 bin 500 metrekare cirit sahası, kafeterya ve günübirlik ihtiyaçların giderilebileceği sosyal alan, 12 atlık barınak ve yemlik deposu ve 100'er kişilik 2 adet stat yer alıyor.

Selim Ata Sporları Turizm Destinasyon Merkezi'nde her yaştan vatandaşlar özellikle gençler, çocuklar ve engelli bireyler, sosyalleşebilecek ve atlı spor faaliyetlerine (binicilik) katılabilecekler. Engelli vatandaşlarımız için Atlı Terapi Merkezi oluşturularak aileleriyle sağlıklı günler geçirmeleri sağlanacak.

İlimiz ve bölgemizin, Geleneksel Türk Sporları (cirit) ile tanınmış, dört mevsim turistlerin ilgisini çekebilecek, özellikle son yıllarda büyük ivme yakalayan kış turizmine katkı sunacak bir cazibe merkezi olarak bölgesel marka olması sağlanmış olacaktır. - KARS