Kars'ta atletizm kros il seçmeleri başladı

Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında Kros yarışları seçmeleri Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) talimatları çerçevesinde başladı.

Kars Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Kars Atletizm İl Temsilciliği tarafından başlayan seçmelerde Küçükler ve Yıldızlar Atletizm İl Seçmesi Kros Müsabakaları yapılıyor.

Önceki gün Akyaka ilçesinde başlayan seçmeler bugün Arpaçay'da devam etti. Seçmeler sırasıyla Digor, Selim, Sarıkamış, Kağızman, Susuz ve merkezde devam edecek.

İlçelerde dereceye giren sporcular, 4 Mart 2021 tarihinde Kars'ta yapılacak final yarışmalarında boy gösterecek. - KARS