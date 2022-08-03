Anne ördek yavrularını bırakmadı - Son Dakika
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Anne ördek yavrularını bırakmadı

03.08.2022 15:08
Anne ördek yavrularını bırakmadı

Kars'ta atletizm pisti sulama bölümünde yavrulayan yaban ördeği, atletizm pisti salonuna giren yavrularının peşinden gitti.

Kars'ta atletizm pisti sulama bölümünde yavrulayan yaban ördeği, atletizm pisti salonuna giren yavrularının peşinden gitti. Yavrularını bırakmayan anne ördek ve 9 yavrusu kameralara yansıdı.

Kars Atletizm Pisti sulama bölümünde kulaçlaya yatan ve burada yavrulayan yaban ördeği, yavrularının atletizm pisti salonuna girmesiyle birlikte ne yapacağını şaşırdı. Anne ördek, yavrularının peşinden salona girdi. O anlara şahit olan Atletizm Antrenörü Bahattin İnce, ördeklerinin bulunduğu odanın kapısını kapatarak anne ördek ve yavrularını koruma altına aldı. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parkalar (DKMP) Kars İl Şube Müdürlüğünü arayan İnce, anne ve yavru ördekleri atletizm pistinde muhafaza altına aldıklarını bildirdi.

Atletizm pistine gelen DKMP ekipleri, önce yavruları tek tek güvenli bir şekilde alarak yanlarında getirdikleri kutuya koydu. Yavrularını bırakmayan anne ördek zaman zaman gagasıyla görevlilere vurarak yavrularına yaklaşmasına engel oldu. Yavruları kutuya koyan görevliler daha sonra anneyi almaya çalıştı. Salonda uçmaya çalışan anne ördeği Antrenör Bahattin İnce yakalayarak kutuya koydu. Yaban ördeği ve yavruları daha sonra görevlilerce bölgeden götürülerek yaşam alanlarına bırakıldı. O anlar anbean cep telefonuyla kaydedildi.

(Işık Çapanoğlu - İHA)

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Kaynak: İHA

Atletizm, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne ördek yavrularını bırakmadı - Son Dakika

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