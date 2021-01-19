"Atölyem Evde" projesi ile öğrencilerin kodlama becerileri gelişecek - Son Dakika

Kafkas Üniversitesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şahin Bülbül, öğrencilerin pratik eğitimlerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Laboratuvardaki malzemelerin boş kalması yerine bunları öğrencilerin değerlendirmesi gerektiğini düşünerek böyle bir proje başlattıklarını ifade eden Bülbül, "Atıl durumda bulunan Tasarım ve Beceri atölyesindeki malzemeleri evlerinden çıkamayan öğrencilerimize ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

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"BİR İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE BU İŞE EL ATTIK"