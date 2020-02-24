Kars'ta av sezonu 1 Mart'ta sona eriyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kars'ta av sezonu 1 Mart'ta sona eriyor - Son Dakika

Kars'ta av sezonu 1 Mart'ta sona eriyor

12 dakika önce

Kars'ta 2019-2020 av sezonu 1 Mart 2020 tarihinde sona eriyor.

Kars'ta av sezonu 1 Mart'ta sona eriyor, System.String[]

Kars'ta 2019-2020 av sezonu 1 Mart 2020 tarihinde sona eriyor.


Bilindiği üzere yasal olarak Kara Avcılığı "Av Sezonu" içerisinde yapılabilmektedir. Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup, 2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonu 17.08.2019 tarihinde başlamış ve 01.03.2020 tarihi itibariyle kapanacak. Av sezonu dışında avlanmak kesinlikle yasak.


Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup, bu dönemde yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanması ve av sezonu kapanış tarihinden sonra avlanmak kesinlikle yasaktır. Av sezonu dışında avlandığı tespit edilenlere yasal işlem yapılacaktır" denildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Av sezonu dışında avlanılmaması, av ve yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi, yavru ve yumurtalarının toplanılmaması ve bu tür yasadışı faaliyetlerde bulunanların Tarım ve Orman Bakanlığı İl Şube Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet Birimleri ve Fahri Av Müfettişlerimize bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından önem arz etmekte olup, av sezonu dışında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine muhalefet edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır." - KARS

Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı
İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti! Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum

Son Dakika Haberleri
08:50 Elisabeth Mas ile Caner Karaloğlu'nun boşanma davasında ara karar açıklandı
08:45 Merve Nur Başbuğ ile Erol Özmandıracı arasındaki ev davasında karar çıktı
08:45 Mehmet Ali Erbil'in tedavisi evde devam ediyor!
08:42 Klibinde kızı oynadı
08:31 Oyuncu Faruk Barman, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 09:46:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta av sezonu 1 Mart'ta sona eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]