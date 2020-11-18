Kars'ta avcılar avlamak yerine bu kez yemledi - Son Dakika

Kars'ta avcılar avlamak yerine bu kez yemledi

18.11.2020 08:11
Kars'ta avcılar avlamak yerine bu kez yemledi, System.String[]

KARS'ın Selim ilçesindeki avcılar, havaların soğuması ve yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem ve et bıraktı.

KARS'ın Selim ilçesindeki avcılar, havaların soğuması ve yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem ve et bıraktı.

Selim ilçesindeki avcılar, av tüfekleri yerine yanlarına buğday, et ve ekmek alarak dağlık arazilere çıktı. Yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara yiyecek bırakan avcılar, kontrollü avlanmaya dikkat çekti. Bölgede 20 yıldır avcılık yaptığını ve arkadaşları ile birlikte devletin belirlediği dönemlerde avlandıklarını söyleyen Ahmet Çelik, doğayı sevip, koruduklarını söyledi. Avcıların merhametli insanlar olduğunu vurgulayan Çelik, "Doğayı bu sezon ikinci kez yemliyoruz. Havalar soğuk. Yüksek kesimler karla kaplı. Şimdi olduğu gibi kış boyu bölgemizdeki yaban hayvanlar için yem, ekmek ve et bırakacağız" diye konuştu.

Kars Avcılar Kulübü üyesi Ümit Gale de av sezonu dışında, üreme zamanına kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Yaz ayında yavrunun anneye muhtaç olduğu dönemlerde bir tavşanı öldürdünüz mü, 5-6 yavru da yuvada anneyi beklerken ölüyor. Doğayı katletmeye kimsenin hakkı yok. Biz avcılar olarak buna karşıyız. Yaban hayatı için doğaya yem, ekmek, et ve kemik bıraktık. Bizim bu faaliyetlerimize katılmak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

Dağlık alanda gün boyu yemleme yapan avcılar, yorgunluklarını semaverde demledikleri çayı söyledikleri türküler eşliğinde yudumlayarak attı.


Kars'ta avcılar avlamak yerine bu kez yemledi
Kars'ta avcılar avlamak yerine bu kez yemledi
Kars'ta avcılar avlamak yerine bu kez yemledi
Kars'ta avcılar avlamak yerine bu kez yemledi
Kars'ta avcılar avlamak yerine bu kez yemledi

Avcılar, Yaban, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kars'ta avcılar avlamak yerine bu kez yemledi - Son Dakika


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