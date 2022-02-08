Kars'ta avcılar yaban hayvanlarına yem bıraktı - Son Dakika

Kars'ta avcılar, soğuk hava ve yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kağızman Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ergin Aras, yönetim kurulu üyeleri Nuri Turan, Erdem Keleş, Yaşar Koman ve Engin Özöter ile dağlık arazilere çıktı.

Avcılar, yaban hayvanlarının sıklıkla geldiği alanlarda yemleme çalışması yaptı.

Dernek başkanı Aras, AA muhabirine, yemleme çalışmasını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Yöredeki avcıların ve esnafın da kendilerine destek verdiğini ifade eden Aras, "Hava şartlarının gece eksi 25-30'ları bulduğu bölgemizde hayvanların soğuktan etkilenmemesini ve yaza, yavrulama dönemine kuvvetli girmesini arzu ediyoruz. Yemleme çalışmamız elimizden geldiği kadarıyla her hafta devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.