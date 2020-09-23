Kars'ta Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Kars'ta Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri 23-30 Eylül tarihleri arasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen spor faaliyetleri ve çeşitli aktiviteler ile kutlanıyor.

Kars'ta Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı, System.String[]

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri 23-30 Eylül tarihleri arasında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen spor faaliyetleri ve çeşitli aktiviteler ile kutlanıyor.

Şehir Stadyumunda düzenlenen etkinliğe Vali Türker Öksüz, Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Alay Komutanı Hidayet Arıkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürsel Tekin, daire amirleri, sporcular ve eğitimciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program halk oyunlarının gösterisiyle devam etti.

Sporcuların kısa gösterisini izleyen protokol üyeleri daha sonra sporcuların yanına inerek eğitimcilerden bilgi aldı.

Vali Öksüz bazı sporcularla masa tenisi, basketbol, dart ve badminton oynadı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmalar hafta boyunca devam edecek.

Programda bir konuşma yapan Vali Öksüz, "Sporun, sağlık açısından faydalı, hem ruhsal hem de bedensel yönden kişisel gelişimi destekleyen, kişiyi disiplin altına alan ve sosyalleşmeyi sağlayan aktiviteler bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son yıllarda hantal, stresli ve sağlığımızı etkileyen daha birçok olumsuzluklar içinde olduğumuz yaşantımıza beslenme bozuklukları da eklendiğinde sağlıklı bir yaşam için sporun vazgeçilmez olduğu görülmektedir. Genel vücut sağlığı açısından değerlendirildiğinde düzenli olarak yapılan spor, solunumun düzenlenmesini, vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesini, vücut ağırlığının korunmasını sağlar ve bu sayede obezite ve obezite ile ilişkili olarak ortaya çıkabilecek hastalıkların gelişimini engeller." dedi.

Avrupa Spor Haftası vesilesiyle sağlıklı bir yaşam için tüm vatandaşları spor yapmaya ve fiziksel aktivitede bulunmaya davet eden Vali Öksüz, "İşte bu amaçla bir farkındalık oluşturmak, hareket bilincini artırmak ve insanları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Avrupa Spor Haftası'nın, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan insanı bir araya getiren önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen bu yıl Avrupa Spor Haftasına ülkemiz ev sahipliği yapmaktadır. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'de her yaş ve her cinsten insanımızın spor ve fiziksel aktivite ile bu projenin bir parçası olması hedeflenmektedir. Avrupa Spor Haftası vesilesiyle sağlıklı bir yaşam için tüm hemşehrilerimizi spor yapmaya ve fiziksel aktivitede bulunmaya çağırıyorum. Bir süre önce hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz bu güzel spor tesisimizden yararlanan, özellikle yürüyüş için buraya gelen çok sayıda vatandaşımızı görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Sporun ve fiziksel aktivitenin herkes tarafından bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi temennisiyle tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyor, saygılar sunuyorum." ifadesini kullandı. - KARS

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kars'ta Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

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