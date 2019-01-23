Kars'ta Ayakkabı Hırsızları Yakalandı
54 dakika önce
Kars'ta yaklaşık 9 bin lira değerinde 15 ayrı adresten ayakkabı ve bot çalan hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdi.
Kars
'ta yaklaşık 9 bin lira değerinde 15 ayrı adresten ayakkabı ve bot çalan hırsızlar son işlerinde yakayı ele verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü
, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerince son iki ay içerisinde Kars'ta muhtelif 15 ayrı adreste meydana gelen yaklaşık 9 bin lira değerinde ayakkabı ve bot hırsızlığı olayları aydınlattı. Polis
yaptığı çalışmada, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda şüphelilere yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin, buradaki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edileceği öğrenildi.
Konuyla ilgili olarak Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamını yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:38 Kaynak: İHA
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