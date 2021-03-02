Aydınlatma direğinde mahsur kalan kediyi Aras EDAŞ ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kars'ta aydınlatma direğinde mahsur kalan kedi, Aras Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.
30 Ekim Mahallesi'nde köpeklerin saldırısından kurtulmak için kaçan bir kedi, aydınlatma direğine tırmandı. Kedinin tekrar aşağı inemediğini gören mahalle sakinleri, ekiplerden yardım istedi.
Olay yerine gelen Aras EDAŞ ekipleri, direğin bulunduğu sokaktaki elektrik akımını keserek, vinç yardımıyla kedinin bulunduğu direğe çıktı.
Görevliler, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarıp serbest bıraktı.
Kaynak: AA
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