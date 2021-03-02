Aydınlatma direğinde mahsur kalan kediyi Aras EDAŞ ekipleri kurtardı - Son Dakika

Eşi, hamileyken ayrılmak isteyince eline makas alıp kinini kustu; o anları kayda aldı

Olay yerine gelen Aras EDAŞ ekipleri, direğin bulunduğu sokaktaki elektrik akımını keserek, vinç yardımıyla kedinin bulunduğu direğe çıktı.

30 Ekim Mahallesi'nde köpeklerin saldırısından kurtulmak için kaçan bir kedi, aydınlatma direğine tırmandı. Kedinin tekrar aşağı inemediğini gören mahalle sakinleri, ekiplerden yardım istedi.

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