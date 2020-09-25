Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Pençe darbeleriyle ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edildi.

Tunçkaya köyünde yabani erik toplamak için ormana giden İsrafil Kaya (68), 3 yavrusuyla burada gezen ayının saldırısına uğradı.

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