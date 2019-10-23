Son Dakika Haberleri: Kars'ta ayının saldırdığı kişi öldü
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Kars'ta ayının saldırdığı kişi öldü

13 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kars'ta ayının saldırdığı kişi öldü, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kazıkkaya köyündeki meralık alanda hayvanlarını otlatan Nurettin Polat'a (50) ayı saldırdı. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Sarıkamış, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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