Kars'ta ayının saldırdığı kişi öldü
13 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:20 Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kazıkkaya köyündeki meralık alanda hayvanlarını otlatan Nurettin Polat'a (50) ayı saldırdı. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.
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