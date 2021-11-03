Kars'ta aynı lisenin mezunları 1000 fidanla hatıra ormanı oluşturdu - Son Dakika

Kars'ta, Sarıkamış Lisesi mezunları, "Bin Fidan Bin Can" projesi kapsamında hatıra ormanı oluşturmak için 1000 fidanı toprakla buluşturdu.

Sarıkamış Liseliler Dayanışma Grubu, Prof. Dr. Cemşit Karakurt koordinesinde Sarıkamış Dikenli Tabya bölgesinde bir araya geldi.

Grup üyeleri, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü personeliyle yaklaşık 5 dönüm araziye 1000 fidan dikti.

Üyelerden Ayhan Kaya, AA muhabirine, Sarıkamış Lisesi mezunları olarak fidan dikme etkinliğini geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Fidan dikmenin kutsal bir görev olduğunu ifade eden Kaya, "Emeği geçen, maddi manevi katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bir aile olarak bu süreci bugün biz, yarın çocuklarımız sonsuza kadar devam ettirecektir."

Sarıkamış Lisesi mezunu öğretmen Halit Delibaş ise öğrencisi ile fidan dikmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Memleketimize hizmet etmek, öğrencilerimle birlikte fidan dikmek gurur verici." dedi.

Orman muhafaza memuru Kasım Temel de kendisini yetiştiren öğretmeniyle fidan dikmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.